Кабмин готовит программу льготных кредитов для частных украинских производителей оружия

Кабинет Министров занимается наработкой программ, похожих на действующую "Доступные кредиты 5-7-9", которые будут направлены на кредитование частных оборонно-промышленных предприятий.

Об этом рассказал заместитель председателя правления Ощадбанка Юрий Кацион во время круглого стола "Как изменилось обслуживание корпоративного бизнеса во время войны", передает Интерфакс-Украина.

"Правительство сейчас отрабатывает некоторые программы, похожие на программы поддержки "5-7-9" по оборонке частной. Это позволит привлекать вновь компаниям финансирование именно в этой области", – сказал Кацион.

По его словам, поддержка стратегических отраслей промышленности станет одним из приоритетных направлений работы Ощадбанка. В частности, банкир отметил, что сейчас финучреждение сосредотачивает внимание на финансировании частного оборонного сектора, который, по его мнению, может являться новым драйвером развития экономики и роста кредитования, а также на финансировании муниципалитетов.

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Зампред правления Ощадбанка подчеркнул, что вызовом в кредитовании для банков в этом году будет трансформация госпрограмм кредитования, в частности "Доступные кредиты 5-7-9".

"Правительство уже давно анонсирует изменения в эту программу, которая будет переориентирована, переформатирована направления стимулирования, будет сосредоточено именно на инвестиционном кредитовании и долгосрочном кредитовании, а все, что касается поддержки финансирования на пополнение оборотного капитала, оно будет постепенно изыматься из" 5-7-9 "и по портфельным гарантиям", – объяснил банкир.

Он считает, что это повлияет на структуру портфелей банков, которые являются лидерами в предоставлении кредитов по упомянутой госпрограмме.

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По мнению Кациона, это может создать трудности для аграриев, которым будет трудно "перелить свои лимиты в новые кредитные лимиты, потому что и ставки будут уже, соответственно, не столь дотационны, которые сейчас компенсируются, и условия будут уже не так на соответствующие периоды".

"И вот как они будут вести себя в этой ситуации - это будет как раз довольно серьезным риском. Я думаю, этот риск осознает и правительство, потому что они не спешат с утверждением этих изменений, они их анонсируют, но мы пока видим (...) с какого периода будет прекращено финансирование оборотного капитала", – отметил Кацион.

Экономическая правда