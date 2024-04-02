До Міжнародного реєстру збитків надійде до 8 мільйонів заяв - Шмигаль

У Кабінеті міністрів прогнозують, що до Міжнародного реєстру збитків надійде до 8 мільйонів заяв.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Сьогодні у Гаазі розпочне роботу Міжнародний реєстр збитків, куди зможуть звернутися із заявою всі українці, які постраждали від російської агресії", – нагадав глава уряду.

Заяви про пошкоджене чи зруйноване житло подаватимуться через "Дію".

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"Прогнозуємо, що лише в сегменті житла до Реєстру надійде від 300 до 600 тис. заяв від постраждалих. Загалом очікуємо до 8 млн заяв від усіх, кого так чи інакше торкнулася війна", – резюмував Шмигаль.

Нагадуємо:

У "Дії" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Поки можна подати заяву лише про знищену або пошкоджену нерухомість.

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