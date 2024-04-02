У "Дії" стало можливим додати знищену нерухомість до міжнародного Реєстру збитків

У "Дії" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Поки можна подати заяву лише про знищену або пошкоджену нерухомість.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо новий важливий сервіс. Дані з міжнародного Реєстру будуть основою для майбутніх репарацій. Дія стає важливою частиною передавання й відображення масштабів збитків від російської агресії", - заявив він.

Щоб скористатися сервісом, треба оновити застосунок. На першому етапі через застосунок можна подати заяви лише про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади.

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Далі з'явиться можливість подавати заяви в реєстр про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава.