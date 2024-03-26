Кабмин одобрил восстановление среднесрочного планирования для местных бюджетов
Кабинет министров одобрил законопроект, который направлен на совершенствование бюджетного планирования на местном уровне.
Об этом сообщает Министерство финансов.
"Этот шаг имеет целью восстановление среднесрочного планирования и адаптацию бюджетных норм в соответствие с актуальными потребностями общин и вызовов, с которыми сталкивается страна", - говорится в сообщении.
В Минфине отмечают, что основные положения документа сосредоточены на восстановлении среднесрочного планирования бюджетов общин, поддержке регионов, восстанавливающихся после разрушений и оккупации, а также на расширении возможностей местных общин привлекать финансирование через заимствования и гарантии.
Такие изменения направлены на повышение эффективности управления местными финансами, стабилизацию экономического развития на местном уровне и усиление социальной поддержки граждан, добавили в министерстве.
Экономическая правда