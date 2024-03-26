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Кабмин одобрил восстановление среднесрочного планирования для местных бюджетов

Вторник, 26 марта 2024, 17:46 - Алексей Павлыш

Кабинет министров одобрил законопроект, который направлен на совершенствование бюджетного планирования на местном уровне.

Об этом сообщает Министерство финансов.

"Этот шаг имеет целью восстановление среднесрочного планирования и адаптацию бюджетных норм в соответствие с актуальными потребностями общин и вызовов, с которыми сталкивается страна", - говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что основные положения документа сосредоточены на восстановлении среднесрочного планирования бюджетов общин, поддержке регионов, восстанавливающихся после разрушений и оккупации, а также на расширении возможностей местных общин привлекать финансирование через заимствования и гарантии.

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Такие изменения направлены на повышение эффективности управления местными финансами, стабилизацию экономического развития на местном уровне и усиление социальной поддержки граждан, добавили в министерстве.

Экономическая правда

Кабмин Минфин бюджет
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