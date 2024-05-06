"Армия восстановления": за неделю к общественно полезным работам привлекли еще 5 тысяч украинцев

С начала старта проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ привлекли 123,67 тысячи безработных. За неделю количество рабочих увеличилось на 5 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости.

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 6 мая 2024 года, начиная с 1 октября 2022 года, Государственная служба занятости выдала 123 670 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (22 129 направлений).

Среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных также Донецкая (15 116 направлений), Киевская (14 215), Черниговская (13 557) и Полтавская (13 291) области.

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Всего к проекту "Армия восстановления" присоединились 19 регионов.

На выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армия восстановления" уже направлено 885 млн грн.

Напомним:

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Со старта проекта "Армия восстановления", по состоянию на 29 апреля, к выполнению общественно полезных работ привлекли более 118 тысяч безработных.