Галущенко объяснил, почему Украина строит новые энергоблоки на замену мощностей Запорожской АЭС

Украина планирует строительство новых атомных энергоблоков, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС, поскольку неизвестно, в каком состоянии станция будет находиться после деоккупации.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что вернем эту станцию обязательно, это вопрос времени. Другой вопрос - в каком состоянии мы ее вернем и сможем ли сразу ее запустить в работу", - сказал министр.

Галущенко напомнил, что строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС планировалось уже давно. В частности, готовность 3-го энергоблока на сегодня является достаточно высокой.

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После строительства четырех блоков на Хмельницкой АЭС, которое начнется в 2024 году, станция должна стать самой мощной в Европе.

"С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет крупнейшей в Европе и даже больше по мощности, чем Запорожская АЭС", - добавил министр.

Но на сегодня ХАЭС призвана также компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС.

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"Мы это рассматриваем как механизм компенсации мощностей оккупированной Запорожской АЭС", - отметил Галущенко.

Напоминаем:

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией.

На сегодня Запорожская АЭС - это крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная электростанция. Она состоит из шести атомных энергоблоков по 1 ГВт каждый.