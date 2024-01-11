С американскими реакторами. Какой будет самая большая украинская АЭС?

Атомна енергетика держави зробила епохальний крок вперед. 17 грудня 2023 року Енергоатом та Westinghouse Electric Company підписали угоду про закупівлю обладнання для енергоблоку №5 Хмельницької АЕС.

Він будуватиметься за американською технологією АР1000. За нашим з партнерами планом, загалом мають звести дев’ять таких енергоблоків. Перші два – на Хмельницькій АЕС.

Чому це важливо для України?

Атомна енергетика в нинішніх реаліях є чи не єдиним надійним способом забезпечити потреби населення та економіки достатньою кількістю доступної енергії.

Завдяки роботі АЕС ми маємо світло й тепло в домівках попри ракетні обстріли. Крім того, можемо втримувати тариф для населення вдвічі нижчим за ринковий.

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Це важливо і для збільшення флоту наших атомних енергоблоків, і для осучаснення ядерних технологій. Саме АЕС є головним джерелом енергії в Україні: вони генерують до 55% всієї електроенергії, необхідної країні, а після перемоги, в період відновлення країни потреба в електроенергії тільки зростатиме.

Будівництво нових енергоблоків дає можливість зміцнити стійкість нашої енергосистеми та енергонезалежність держави. І жодної настільки ж потужної альтернативи атомній генерації сьогодні й у найближчому майбутньому – не існує.

Війна показала, хто є справжніми друзями та надійними партнерами. Ми вже відмовилися від російського палива і запчастин та поклали край російському впливу на українські технології в атомній енергетиці. Відтак ще більше посилюємо у цьому напрямі співпрацю з американськими партнерами.

Вкрай важливо ще й те, що атомна енергія – безпечна. "Зелений" перехід до безвуглецевого майбутнього – це не просто модний тренд, а спосіб виживання людства.

Тож Україна має йти в ногу з прогресом, і технологія АР1000 є одним з елементів чистого та незалежного майбутнього нашої країни.

Реактори, про які йдеться, є ядерними установками покоління ІІІ+, більш безпечними й маневровими. Фактична потужність кожного блоку АР1000 становить понад 1100 МВт, і це наразі одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки АЕС навіть у разі блекаутів та відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення.

У світі вже побудовано п’ять таких енергоблоків, вони працюють у США і Китаї, але поки їх немає в Європі, хоча багато європейських країн вже заявили про плани їх збудувати.

Чому ж отримання обладнання для зведення першого енергоблоку є вкрай важливим для України саме зараз? Бо це значно прискорить впровадження АР1000. Адже виготовлення реакторного острова АЕС потребує щонайменше трьох років.

Важливо, що ми гарантували нашим партнерам із Westinghouse продовження співпраці. Адже про готовність викупити це обладнання вже заявили також Польща та Болгарія.

Тож ми дуже вдячні Westinghouse за надання українській стороні першочергового права його придбати – як країні, яка першою з усіх європейських держав заявила про готовність будувати атомні блоки за цією технологією.

Вже виконано великий обсяг передпроєктних і проєктних робіт, підготовлене та проходить експертизу техніко-економічне обґрунтування, проведено низку результативних переговорів з Westinghouse й узгоджені умови постачання вже виготовленого обладнання, яке готове до відправки.

Загальна вартість обладнання, яке отримає "Енергоатом", – 437 млн доларів США, але поточна ринкова ціна на нього є вдвічі вищою, це лише 50% від неї. А загальна вартість будівництва одного блоку становитиме близько 5 млрд доларів США.

Під час будівництва нових блоків на Хмельницькій АЕС створять до дев’яти тисяч робочих місць. Це стане поштовхом для розвитку всієї Хмельниччини, а безпосередньо ХАЕС стане флагманом атомної енергетики Європи і зрештою матиме шість енергоблоків та за проєктною потужністю перевершить найбільшу на континенті Запорізьку АЕС, наразі окуповану російськими військовими.

Ми досягли дуже важливого етапу у процесі, який був розпочатий ще 2021 року під час візиту Президента України Володимира Зеленського у США. І я дуже вдячний за підтримку й уряду, й глави Міненерго Германа Галущенка, зокрема в ухваленні тих рішень, які дали змогу підписати ці контракти. Тепер справа за ухваленням Верховною Радою необхідного закону – і розпочнемо будівництво потужностей.