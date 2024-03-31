Блок ХАЭС подключен к сети досрочно
После ремонта, к работе был подключен один из блоков Хмельницкой АЭС.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Отмечают, что блок включили на 2 недели раньше запланированного срока.
"На сегодня в связи с введенными ограничениями НЭК "Укрэнерго" энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 МВт/ч. После снятия ограничений блок будет загружен дополнительно", - говорится в сообщении.
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Напомним:
На Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Отныне все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией.