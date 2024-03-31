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Блок ХАЭС подключен к сети досрочно

Воскресенье, 31 марта 2024, 10:55 - Владимир Туник-Фриз
 
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После ремонта, к работе был подключен один из блоков Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечают, что блок включили на 2 недели раньше запланированного срока.

"На сегодня в связи с введенными ограничениями НЭК "Укрэнерго" энергоблок ХАЭС выдает в украинскую энергосистему 300 МВт/ч. После снятия ограничений блок будет загружен дополнительно", - говорится в сообщении.

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Напомним:

На Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Отныне все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией.

ХАЭС атомная энергетика электроэнергия
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Экономическая правда
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