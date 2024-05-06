Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия в Украине

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что две страны Запада дали согласие профинансировать производство оружия украинской оборонной промышленностью.

Об этом он сказал, прибыв на Форум оборонной промышленности ЕС-Украина в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Камышин отметил, что его главная задача на форуме – получить финансирование на производство вооружения в Украине, "поскольку мы уже способны".

"У нас есть дополнительные незаконтрактированные способности, и мы хотим, чтобы они были профинансированы за счет европейских средств", – пояснил министр.

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"У нас есть инициатива, которую мы называем "Оружейники", и по этой инициативе уже две первые страны вызвались профинансировать производство в Украине. Это Дания и Канада. Мы ищем дополнительные средства сегодня для того, чтобы производить больше в Украине", – добавил Камишин. .

Уточняя, о каких незаконтрактированных способностях идет речь, министр сказал: "Начиная от бронетехники – заканчивая системами беспилотных и летательных, и наземных комплексов".

"Сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме. Это самый быстрый и правильный способ, как помочь нашим Силам обороны", – отметил министр.

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На форуме в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель убежден, что страны Евросоюза могли бы закупать вооружение для Украины у украинских оборонных компаний и быстро передавать его для военной поддержки Киеву.

А еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что ЕС начал работу по открытию Офиса оборонных инноваций в Киеве.

Европейская правда.