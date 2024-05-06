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"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов варшавского направления: какая причина

Понедельник, 6 мая 2024, 13:23 - Артур Крыжный

В результате обесточивания вблизи украинско-польской границы из-за непогоды несколько поездов варшавского направления задерживаются.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Из-за обесточивания на пограничном участке в результате неблагоприятных погодных условий и перехода на резервное электроснабжение с привлечением резервной тяги, задерживаются поезда варшавского направления", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о:

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  • 67/68 Киев - Варшава-Восток (+4:25).
  • 67/68 Варшава-Восточная - Киев (+3:15).
  • 20/19 Хелм - Киев (+3:15).

Экономическая правда.

Укрзализныця транспорт
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