"Укрзализныця" предупредила о задержке поездов варшавского направления: какая причина
Понедельник, 6 мая 2024, 13:23 -
В результате обесточивания вблизи украинско-польской границы из-за непогоды несколько поездов варшавского направления задерживаются.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Из-за обесточивания на пограничном участке в результате неблагоприятных погодных условий и перехода на резервное электроснабжение с привлечением резервной тяги, задерживаются поезда варшавского направления", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет о:
Реклама:
- 67/68 Киев - Варшава-Восток (+4:25).
- 67/68 Варшава-Восточная - Киев (+3:15).
- 20/19 Хелм - Киев (+3:15).
Экономическая правда.
Реклама: