Реклама казино за спонсорством: КРАИЛ анонсирует наказание

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отметила незаконность наружной рекламы азартных игр в формате спонсорства, и анонсировала привлечение к ответственности виновников.

Об этом говорится в заявлении Комиссии.

"Наружная реклама других товаров (услуг, радиопередач и т.д.), в том числе спонсорство, в которую помещен бренд организатора азартных игр, ... является рекламой, которая запрещена", - отметили в КРАИЛ.

Компании, которые предоставляют услуги азартных игр используют рекламу по спонсорству как лазейку, что позволяет рекламировать свой бренд под видом спонсирования спорта, радиопрограмм, ютуб-каналов и тому подобное.

Реклама:

В Комиссии отметили, что на рассмотрении находится более 50 дел о возможном нарушении закона "О рекламе", в отношении них готовят штрафные санкции.

Штраф за нарушение закона "О рекламе" может составлять до 2,13 млн грн.

В КРАИЛ отмечают, что санкция за нарушение Закона, а также специфика запретов в рекламе азартных игр обусловлены степенью вреда, который может быть причинен в результате ее потребления уязвимыми слоями общества.

Реклама:

"Тенденция по распространению рекламы азартных игр под видом спонсорства увеличивается, однако не останется без внимания КРАИЛ. Нарушители Закона будут привлечены к ответственности", - сообщили в Комиссии.

Читайте также: В метро, на бордах, по радио. Как незаконная реклама азартных игр захватила украинские города?

Напомним:

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена.