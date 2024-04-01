Нацполиция открыла дело после расследования "Схем" о выездах за границу владельца "Гулливера"

Виктор Полищук фото: Forbes

Главное следственное управление Нацполиции после расследования "Схем" о том, как владелец киевского ТРЦ "Гулливер" и сети "Эльдорадо" Виктор Полищук во время военного положения выезжал за границу как волонтер и водитель грузовика на основании документов с признаками подделки, начало уголовное производство по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 332 УКУ ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий").

"В рамках указанного уголовного производства будут проверены факты незаконного пересечения государственной границы Украины", - говорится в ответе Нацполиции на запрос издания.

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Напомним:

Владелец киевского торгово-офисного центра "Гулливер" и сети "Эльдорадо" Виктор Полищук во время военного положения несколько раз выезжал за границу на основании документов с признаками подделки, говорилось в расследовании "Схем".

Структуры бизнесмена Виктора Полищука, который имеет родственные связи с руководством РФ, в течение всего 2022 года не возвращали долги госбанкам Украины, ссылаясь на финансовые трудности, и к ним не применили никаких штрафных санкций. В тот же период компании Полищука скупали элитные автомобили на десятки миллионов гривен, на которых передвигается сам бизнесмен, путешествуя за границу.

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Экономическая правда