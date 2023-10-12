В 2024 году Украине нужно около $42 миллиардов, чтобы закрыть дефицит бюджета – Шмигаль

В следующем году Украина потребует около 42 млрд долларов финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль отметил в своем выступлении на ежегодном осеннем собрании Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

"Международная поддержка – один из основных факторов, который помог Украине выстоять против полномасштабной российской агрессии. Дефицит бюджета в следующем году составит около 21% ВВП. Рассчитываем на поддержку партнеров, которая позволит правительству выполнять основные социальные обязательства: выплачивать пенсии, зарплаты врачам и учителям, помогать тем, кому Россия разрушила дома", – подчеркнул украинский премьер.

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Шмигаль напомнил, что все собранные налоги Украина направляет на безопасность и оборону, и именно на частном секторе держится украинская армия.

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Напомним:

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В 2024 году ЕБРР расширит финансирование проектов в Украине. Основные направления сотрудничества в 2024 году будут касаться финансирования производителей оборудования для разминирования сельхозземель, проекта страхования военных рисков, а также кредитования реального сектора экономики.