Tesla просит акционеров утвердили зарплату Маска в 56 миллиардов долларов, которую отменил суд
Компания Tesla просит акционеров утвердить пакет в почти 55,8 млрд долл, который был установлен в 2018 году в рамках оплаты труда генерального директора Илона Маска.
Об этом сообщает Reuters.
В среду Tesla призвала своих акционеров проголосовать за утверждение пакета рекордной компенсации генеральному директору, миллиардеру Илону Маску, что ранее оспаривалось в суде штата Делавэр.
Тогда иск подал акционер, который утверждал, что это была переплата. Судья назвала компенсацию "непостижимой суммой", которая не была справедливой для акционеров.
Во время судебного разбирательства, директора Tesla отмечали, что такая большая компенсация утверждается для того, чтобы Илон Маск, который руководит большим количеством компаний, а также стартапов, требующих внимания, не забывал уделять внимание также компании Tesla.
В обращении Tesla также призвала своих инвесторов одобрить перенос штата регистрации компании из штата Делавэр в Техас, подав соответствующее заявление в регуляторные органы.
Напомним:
Илон Маск стремится изменить место регистрации компании Tesla из штата Делавэр, в штат Техас, после судебного решения об отмене выплаты Маску 55 млрд долларов.