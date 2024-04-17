Tesla просит акционеров утвердили зарплату Маска в 56 миллиардов долларов, которую отменил суд

Компания Tesla просит акционеров утвердить пакет в почти 55,8 млрд долл, который был установлен в 2018 году в рамках оплаты труда генерального директора Илона Маска.

Об этом сообщает Reuters.

В среду Tesla призвала своих акционеров проголосовать за утверждение пакета рекордной компенсации генеральному директору, миллиардеру Илону Маску, что ранее оспаривалось в суде штата Делавэр.

Тогда иск подал акционер, который утверждал, что это была переплата. Судья назвала компенсацию "непостижимой суммой", которая не была справедливой для акционеров.

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Во время судебного разбирательства, директора Tesla отмечали, что такая большая компенсация утверждается для того, чтобы Илон Маск, который руководит большим количеством компаний, а также стартапов, требующих внимания, не забывал уделять внимание также компании Tesla.

В обращении Tesla также призвала своих инвесторов одобрить перенос штата регистрации компании из штата Делавэр в Техас, подав соответствующее заявление в регуляторные органы.

Напомним:

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Илон Маск стремится изменить место регистрации компании Tesla из штата Делавэр, в штат Техас, после судебного решения об отмене выплаты Маску 55 млрд долларов.