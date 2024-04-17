Украина на следующей неделе получит второй транш макрофина на 1,5 миллиарда евро - Еврокомиссия

Украина на следующей неделе получит второй транш из согласованной программы макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС объемом 1,5 млрд евро.

Об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Герт-Ян Купман во время форума партнерства США и Украины.

По его словам уже на следующей неделе Украина получит второй транш в размере 1,5 млрд евро из согласованной программы макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility.

Ранее в марте этого года Украина уже получила первый транш объемом 4,5 млрд евро.

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Кроме того, министр финансов Сергей Марченко отметил необходимость стабильной поддержки украинского бюджета от ключевых партнеров, поскольку ситуация сейчас достаточно неопределенная именно из-за задержки решения о поддержке Украины в Конгрессе США.

Напомним:

Европейская комиссия перевела Украине первый транш макрофинансовой помощи из большого пакета поддержки на сумму 50 млрд евро.

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