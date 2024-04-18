В І квартале Минфин привлек более $3 миллиардов внутренних заимствований для покрытия дефицита бюджета

Для покрытия дефицита бюджета за первые три месяца 2024 года Министерство финансов привлекло 3,1 млрд долларов внутренних заимствований.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время встречи финансового блока G7 в рамках рабочего визита в Вашингтон, передает пресс-служба министерства.

По его словам, украинская экономика адаптировалась к полномасштабной войне и продолжает удерживать финансовую стабильность.

"В I квартале доходы бюджета увеличились на 62% по сравнению с I кварталом 2023 года. Это на 13% больше чем плановые показатели. За первые три месяца 2024 года Минфин привлек 3,1 млрд долларов США для финансирования дефицита бюджета за счет внутренних заимствований", - отметил Марченко.

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Он также отметил, что все эти меры имеют ограниченный эффекты, поскольку финансовые потребности Украины в условиях войны являются значительными, международная поддержка продолжает быть жизненно необходимой.

"Важно найти механизмы как обеспечить Украину необходимыми средствами уже сейчас. Именно поэтому нам нужно ускорить разработку процедур использования замороженных российских активов для нужд Украины", - сказал министр.

Напомним:

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В этом году Украина потребует около 42 млрд долларов финансовой поддержки, чтобы закрыть дефицит бюджета.