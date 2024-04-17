Нидерланды окончательно закроют одно из крупнейших месторождений газа в Европе

Сенат Нидерландов принял решение окончательно закрыть Гронингенское газовое месторождение.

Об этом сообщает DW.

Соответствующий законопроект верхняя палата парламента Нидерландов приняла во вторник, 16 апреля. Ранее правительство страны обещало не возобновлять добычу газа из-за риска землетрясений в провинции Гронинген.

Концерны Shell и ExxonMobil, которые управляют компанией-оператором месторождения в Гронингене, обратились в арбитражный суд - он решит, должно ли правительство Нидерландов выплатить концернам компенсации на том основании, что в месторождении после закрытия останутся огромные залежи газа.

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Разработка одного из крупнейших в Европе газового месторождения была прекращена в октябре 2023 года, однако 11 скважин оставались открытыми на случай "суровой зимы" и "из-за неопределенной международной ситуации", связанной с российским вторжением в Украину. Решение прекратить добычу газа в месторождении, которое, по данным агентства Bloomberg, могло бы полностью восполнить дефицит газа в Евросоюзе, вызвало острые дискуссии в нидерландском обществе.

Решение закрыть месторождение было принято из-за регулярных землетрясений, происходящих в регионе, причиной которых назвали добычу газа. В 2013 году добыча на месторождении была увеличена почти до 54 миллиардов кубометров, хотя годом ранее Гронинген пострадал от сильнейшего землетрясения в истории региона.

Экономическая правда.

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