Нідерланди остаточно закриють одне з найбільших родовищ газу у Європі

Сенат Нідерландів ухвалив рішення остаточно закрити Гронінгенське газове родовище.

Про це повідомляє DW.

Відповідний законопроект верхня палата парламенту Нідерландів ухвалила у вівторок, 16 квітня. Раніше уряд країни обіцяв не відновлювати видобуток газу через ризик землетрусів у провінції Гронінген.

Концерни Shell і ExxonMobil, які керують компанією-оператором родовища в Гронінгені, звернулися до арбітражного суду - він вирішить, чи має уряд Нідерландів виплатити концернам компенсації на тій підставі, що в родовищі після закриття залишаться величезні поклади газу.

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Розробку одного з найбільших у Європі газового родовища було припинено в жовтні 2023 року, проте 11 свердловин залишалися відкритими на випадок "суворої зими" і "через невизначену міжнародну ситуацію", пов'язану з російським вторгненням в Україну. Рішення припинити видобуток газу в родовищі, яке, за даними агентства Bloomberg, могло б повністю заповнити дефіцит газу в Євросоюзі, викликало гострі дискусії в нідерландському суспільстві.

Рішення закрити родовище було ухвалено через регулярні землетруси, що відбуваються в регіоні, причиною яких назвали видобуток газу. У 2013 році видобуток на родовищі було збільшено майже до 54 мільярдів кубометрів, хоча роком раніше Гронінген постраждав від найсильнішого землетрусу в історії регіону.

Економічна правда.

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