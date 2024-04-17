Конференция "Восстановление Украины" уже скоро: кто будет на мероприятии
В понедельник, 22 апреля, "Экономическая правда" проводит конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы". Во время дискуссии журналисты вместе с чиновниками и представителями международных финансовых структур обсудят вызовы в восстановлении страны.
Начало мероприятия в 16.00. Купить билеты можно по ссылке.
О событии:
Потребности Украины на реконструкцию и восстановление оцениваются Всемирным банком в беспрецедентные 485 млрд долларов. Потребность в финансировании значительно превышает способности имеющихся для Украины источников.
Какие шаги первоочередные для Украины? Кто должен заниматься восстановлением - государство, бизнес или общины? Кто должен принимать ключевые решения по восстановлению? Как сделать этот процесс максимально прозрачным и понятным?
Программа конференции:
16.10 - 16.40. Вступительный дискурс. "Фокус восстановления".
Разговор главного редактора Севгиль Мусаевой с вице-премьером по восстановлению, министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.
16.50 - 18.00. Панель 1. Восстановление жилья.
Спикеры:
Елена Шуляк, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады.
Наталья Козловская, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Севара Мелибаева, руководитель программ в сфере инфраструктуры и устойчивого развития для стран Восточной Европы Всемирного банка.
Александр Маркушин, Ирпенский городской голова.
Модератор: редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков.
18.00 - 18.30. Перерыв, нетворкинг.
18.30 - 19.20. Панель 2. Источники для восстановления.
Спикеры:
Александра Азархина, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Матео Патроне, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа.
Жан-Эрик де Загон, глава представительства ЕИБ в Украине.
Йенс Альсбирк, заместитель главы миссии Посольства Королевства Дании в Украине.
Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК.
Модератор: редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
19.30 - 20.40. Панель 3. Восстановление инфраструктуры.
Спикеры:
Мустафа Найем, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.
Юрий Васьков, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры.
Джеймс Хоуп, директор Миссии USAID в Украине.
Михаил Ризак, директор по взаимодействию с органами власти "Нибулон".
Александр Водовиз, глава офиса СЕО Группы Метинвест.
Модератор: старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда.
Генеральным партнером мероприятия стала Группа Метинвест, а также компании ДТЭК, Киевстар, Интергал-Буд, FAVBET Foundation, Coca-Cola HBC Ukraine и NEPOBORNA.
Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции можно по ссылке.