Конференция "Восстановление Украины" уже скоро: кто будет на мероприятии

В понедельник, 22 апреля, "Экономическая правда" проводит конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы". Во время дискуссии журналисты вместе с чиновниками и представителями международных финансовых структур обсудят вызовы в восстановлении страны.

Начало мероприятия в 16.00. Купить билеты можно по ссылке.

О событии:

Потребности Украины на реконструкцию и восстановление оцениваются Всемирным банком в беспрецедентные 485 млрд долларов. Потребность в финансировании значительно превышает способности имеющихся для Украины источников.

Реклама:

Какие шаги первоочередные для Украины? Кто должен заниматься восстановлением - государство, бизнес или общины? Кто должен принимать ключевые решения по восстановлению? Как сделать этот процесс максимально прозрачным и понятным?

Программа конференции:

Реклама:

16.10 - 16.40. Вступительный дискурс. "Фокус восстановления".

Разговор главного редактора Севгиль Мусаевой с вице-премьером по восстановлению, министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.

16.50 - 18.00. Панель 1. Восстановление жилья.

Спикеры:

Елена Шуляк, председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады.

Наталья Козловская, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Севара Мелибаева, руководитель программ в сфере инфраструктуры и устойчивого развития для стран Восточной Европы Всемирного банка.

Александр Маркушин, Ирпенский городской голова.

Модератор: редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков.

18.00 - 18.30. Перерыв, нетворкинг.

18.30 - 19.20. Панель 2. Источники для восстановления.

Спикеры:

Александра Азархина, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Матео Патроне, директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа.

Жан-Эрик де Загон, глава представительства ЕИБ в Украине.

Йенс Альсбирк, заместитель главы миссии Посольства Королевства Дании в Украине.

Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК.

Модератор: редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

19.30 - 20.40. Панель 3. Восстановление инфраструктуры.

Спикеры:

Мустафа Найем, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Юрий Васьков, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Джеймс Хоуп, директор Миссии USAID в Украине.

Михаил Ризак, директор по взаимодействию с органами власти "Нибулон".

Александр Водовиз, глава офиса СЕО Группы Метинвест.

Модератор: старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда.

Генеральным партнером мероприятия стала Группа Метинвест, а также компании ДТЭК, Киевстар, Интергал-Буд, FAVBET Foundation, Coca-Cola HBC Ukraine и NEPOBORNA.

Ознакомиться подробнее со спикерами и программой конференции можно по ссылке.