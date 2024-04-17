Конференція "Відбудова України" вже скоро: хто буде на заході

У понеділок, 22 квітня, "Економічна правда" проводить конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги". Під час дискусії журналісти разом з урядовцями та представниками міжнародних фінансових структур обговорять виклики у відбудові країни.

Початок заходу о 16.00. Придбати квитки можна за посиланням.

Про подію:

Потреби України на реконструкцію та відновлення оцінюються Світовим банком в безпрецедентні 485 млрд доларів. Потреба у фінансуванні значно перевищує спроможності наявних для України джерел.

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Які кроки першочергові для України? Хто має займатись відновленням – держава, бізнес чи громади? Хто має ухвалювати ключові рішення по відбудові? Як зробити цей процес максимально прозорим і зрозумілим?

Програма конференції:

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16.10 - 16.40. Вступний дискурс. "Фокус відбудови".

Розмова головної редакторки Севгіль Мусаєвої з віце-премʼєром з відновлення, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

16.50 - 18.00. Панель 1. Відбудова житла.

Спікери:

Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради.

Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Севара Мелібаєва, керівниця програм в сфері інфраструктури та сталого розвитку для країн Східної Європи Світового банку.

Олександр Маркушин, Ірпінський міський голова.

Модератор: редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков.

18.00 - 18.30. Перерва, нетворкінг.

18.30 - 19.20. Панель 2. Джерела для відбудови.

Спікери:

Олександра Азархіна, заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Матео Патроне, директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу.

Жан-Ерік де Загон, голова представництва ЄІБ в Україні.

Єнс Альсбірк, заступник голови місії Посольства Королівства Данії в Україні.

Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК.

Модератор: редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

19.30 - 20.40. Панель 3. Відбудова інфраструктури.

Спікери:

Мустафа Найєм, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Джеймс Хоуп, директор Місії USAID в Україні.

Михайло Різак, директор із взаємодії з органами влади "Нібулон".

Олександр Водовіз, голова офісу СЕО Групи Метінвест.

Модератор: старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда.