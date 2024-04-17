Конференція "Відбудова України" вже скоро: хто буде на заході
У понеділок, 22 квітня, "Економічна правда" проводить конференцію "Відбудова України: чому не слід відкладати до перемоги". Під час дискусії журналісти разом з урядовцями та представниками міжнародних фінансових структур обговорять виклики у відбудові країни.
Початок заходу о 16.00. Придбати квитки можна за посиланням.
Про подію:
Потреби України на реконструкцію та відновлення оцінюються Світовим банком в безпрецедентні 485 млрд доларів. Потреба у фінансуванні значно перевищує спроможності наявних для України джерел.
Які кроки першочергові для України? Хто має займатись відновленням – держава, бізнес чи громади? Хто має ухвалювати ключові рішення по відбудові? Як зробити цей процес максимально прозорим і зрозумілим?
Програма конференції:
16.10 - 16.40. Вступний дискурс. "Фокус відбудови".
Розмова головної редакторки Севгіль Мусаєвої з віце-премʼєром з відновлення, міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.
16.50 - 18.00. Панель 1. Відбудова житла.
Спікери:
Олена Шуляк, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради.
Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Севара Мелібаєва, керівниця програм в сфері інфраструктури та сталого розвитку для країн Східної Європи Світового банку.
Олександр Маркушин, Ірпінський міський голова.
Модератор: редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков.
18.00 - 18.30. Перерва, нетворкінг.
18.30 - 19.20. Панель 2. Джерела для відбудови.
Спікери:
Олександра Азархіна, заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Матео Патроне, директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу.
Жан-Ерік де Загон, голова представництва ЄІБ в Україні.
Єнс Альсбірк, заступник голови місії Посольства Королівства Данії в Україні.
Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК.
Модератор: редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.
19.30 - 20.40. Панель 3. Відбудова інфраструктури.
Спікери:
Мустафа Найєм, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Джеймс Хоуп, директор Місії USAID в Україні.
Михайло Різак, директор із взаємодії з органами влади "Нібулон".
Олександр Водовіз, голова офісу СЕО Групи Метінвест.
Модератор: старший економіст Центру економічної стратегії Володимир Ланда.
Генеральним партнером заходу стала Група Метінвест, а також компанії ДТЕК, Київстар, Інтергал-Буд, FAVBET Foundation, Coca-Cola HBC Ukraine та NEPOBORNA.
Ознайомитися детальніше зі спікерами та програмою конференції можна за посиланням.