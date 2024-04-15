Єврокомісар з енергетики закликала ENTSO-E дозволити збільшення імпорту електроенергії в Україну

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон підтримала позицію України щодо необхідності рішення ENTSO-E для збільшення пропускних можливостей міждержавних перетинів для імпорту електроенергії в Україну з європейських країн.

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся із Сімсон у Брюсселі в межах засідання міністрів енергетики країн Євросоюзу.

Галущенко поінформував єврокомісара про наслідки нещодавніх атак РФ на об’єкти української енергетики.

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"Найбільших втрат зазнали теплова і гідрогенерація, а також об’єкти системи передачі електроенергії. Найскладнішою залишається ситуація з електропостачанням Харкова і Харківської області, які розташовані у безпосередній близькості до російського кордону і зазнають регулярних обстрілів з усіх видів зброї", - заявив міністр.

За його словами, для проходження наступної зими потрібно нарощувати потужності маневрової генерації і здійснювати роботу з децентралізації.

"У цьому контексті сторони обговорили потреби українських енергетиків у необхідному устаткуванні", - йдеться у повідомленні.

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Єврокомісар також підкреслила важливість роботи Фонду підтримки енергетики України для закупівель обладнання, потрібного для відновлення і посилення стійкості української енергосистеми.

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Економічна правда