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"Гарантированный покупатель" выплатил еще 175 миллионов по "зеленому" тарифу

Понедельник, 24 июня 2024, 20:32 - Алексей Павлыш

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" уплатило производителям энергии из возобновляемых источников 175 млн грн за первые 10 дней июня 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Оплата осуществлена за счет средств полученных от НЭК "Укрэнерго" как авансовый платеж за услугу по обеспечению увеличения производства электрической энергии из альтернативных источников энергии за тот же период - первую декаду июня 2024 года.

Общий уровень расчета за первые 10 дней июня 2024 года составляет 61,9%", - говорится в сообщении.

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Напомним:

В январе сообщалось, что государственная компания "Гарантированный покупатель" снизила долги перед зеленой генерацией на 5,8 млрд грн (на 15%) - до 31,8 млрд грн.

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