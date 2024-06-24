"Гарантированный покупатель" выплатил еще 175 миллионов по "зеленому" тарифу

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" уплатило производителям энергии из возобновляемых источников 175 млн грн за первые 10 дней июня 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Оплата осуществлена за счет средств полученных от НЭК "Укрэнерго" как авансовый платеж за услугу по обеспечению увеличения производства электрической энергии из альтернативных источников энергии за тот же период - первую декаду июня 2024 года.

Общий уровень расчета за первые 10 дней июня 2024 года составляет 61,9%", - говорится в сообщении.

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Напомним:

В январе сообщалось, что государственная компания "Гарантированный покупатель" снизила долги перед зеленой генерацией на 5,8 млрд грн (на 15%) - до 31,8 млрд грн.

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