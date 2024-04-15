Особенности выбора удобного телевизора для видеоигр

Игровая консоль — это популярное геймерское оборудование, которое зачастую подключают к телевизору. От характеристик дисплея зависит качество воспроизведения динамичной картинки.

Поэтому для игр не подойдет стандартная техника, которую используют исключительно для просмотра фильмов, сериалов и передач. Стоит узнать детально, с какими рабочими характеристиками предлагают телевизоры для геймеров.

С какими параметрами нужен экран для видеоигр

Прежде всего стоит обратить внимание на диагональ дисплея. Оптимальное значение — не менее 42''. Если предпочтение отдают бренду Samsung, здесь доступны необходимые для геймеров варианты https://comfy.ua/flat-tvs/brand__samsung/, которые выбирают с учетом комплекса ключевых рабочих параметров. Их перечень включает:

Разрешение. Количество пикселей по вертикали и горизонтали определяет детализацию картинки. Обеспечит полноценное воспроизведение динамичной картинки экран 4K Ultra HD (3840x2160) и 8K (7680x4320). Последний вариант сочетается с диагональю, превышающей 55''.

Частота обновления. Демонстрирует количество обновления картинки за 1 секунду. Для подключения игровой консоли выбирают модель от 120 Гц. Этот показатель обеспечивает плавное воспроизведение видеоряда на высоких настройках графики.

Время отклика. Чем меньше заявленное брендом значение, тем выше скорость воспроизведения картинки игры. Показатель подают в миллисекундах (мс).

Тип матрицы. Важно, чтобы дисплей не только полноценно воспроизводил широкую палитру оттенков, но и характеризовался большими углами обзора. Оптимальные варианты — матрицы OLED и QLED.

HDR. Это расширенный динамический диапазон, необходимый для максимально реалистичного, насыщенного деталями изображения. Технология HDR — обязательная характеристика для хорошего игрового опыта.

Тонкая рамка станет оптимальным дополнением, так как не будет отвлекать внимание от игры.

Другие характеристики геймерских телевизоров

Покупая технику в Comfy.ua, важно учесть возможности для подключения дополнительных устройств. Прежде всего стоит выделить Wi-Fi. Встроенный модуль позволит подключать оборудование к интернету. Важно, чтобы телевизор попал в радиус действия выбранной сети.

Bluetooth необходим для беспроводной синхронизации модели с дополнительными геймерскими устройствами, например, колонками, наушниками.

HDMI-порт обеспечит передачу аудио- и видеосигнала в цифровом формате. Если к телевизору планируют подключать старую консоль, например, Sony PlayStation 3, пользователю понадобится интерфейс Component Video.

Телевизоры для игр производители оснащают USB. Разъемы этого типа нужны для подключения внешних накопителей данных.