Особенности выбора удобного телевизора для видеоигр
Игровая консоль — это популярное геймерское оборудование, которое зачастую подключают к телевизору. От характеристик дисплея зависит качество воспроизведения динамичной картинки.
Поэтому для игр не подойдет стандартная техника, которую используют исключительно для просмотра фильмов, сериалов и передач. Стоит узнать детально, с какими рабочими характеристиками предлагают телевизоры для геймеров.
С какими параметрами нужен экран для видеоигр
Прежде всего стоит обратить внимание на диагональ дисплея. Оптимальное значение — не менее 42''. Если предпочтение отдают бренду Samsung, здесь доступны необходимые для геймеров варианты https://comfy.ua/flat-tvs/brand__samsung/, которые выбирают с учетом комплекса ключевых рабочих параметров. Их перечень включает:
- Разрешение. Количество пикселей по вертикали и горизонтали определяет детализацию картинки. Обеспечит полноценное воспроизведение динамичной картинки экран 4K Ultra HD (3840x2160) и 8K (7680x4320). Последний вариант сочетается с диагональю, превышающей 55''.
- Частота обновления. Демонстрирует количество обновления картинки за 1 секунду. Для подключения игровой консоли выбирают модель от 120 Гц. Этот показатель обеспечивает плавное воспроизведение видеоряда на высоких настройках графики.
- Время отклика. Чем меньше заявленное брендом значение, тем выше скорость воспроизведения картинки игры. Показатель подают в миллисекундах (мс).
- Тип матрицы. Важно, чтобы дисплей не только полноценно воспроизводил широкую палитру оттенков, но и характеризовался большими углами обзора. Оптимальные варианты — матрицы OLED и QLED.
- HDR. Это расширенный динамический диапазон, необходимый для максимально реалистичного, насыщенного деталями изображения. Технология HDR — обязательная характеристика для хорошего игрового опыта.
Тонкая рамка станет оптимальным дополнением, так как не будет отвлекать внимание от игры.
Другие характеристики геймерских телевизоров
Покупая технику в Comfy.ua, важно учесть возможности для подключения дополнительных устройств. Прежде всего стоит выделить Wi-Fi. Встроенный модуль позволит подключать оборудование к интернету. Важно, чтобы телевизор попал в радиус действия выбранной сети.
Bluetooth необходим для беспроводной синхронизации модели с дополнительными геймерскими устройствами, например, колонками, наушниками.
HDMI-порт обеспечит передачу аудио- и видеосигнала в цифровом формате. Если к телевизору планируют подключать старую консоль, например, Sony PlayStation 3, пользователю понадобится интерфейс Component Video.
Телевизоры для игр производители оснащают USB. Разъемы этого типа нужны для подключения внешних накопителей данных.