Особливості вибору зручного телевізора для відеоігор

Ігрова консоль - це популярне геймерське обладнання, яке часто підключають до телевізора. Від характеристик дисплея залежить якість відтворення динамічної картинки.

Тому для ігор не підійде стандартна техніка, яку використовують виключно для перегляду фільмів, серіалів і передач. Варто дізнатися детально, з якими робочими характеристиками пропонують телевізори для геймерів.

З якими параметрами потрібен екран для відеоігор

Насамперед варто звернути увагу на діагональ дисплея. Оптимальне значення - не менше 42''. Якщо перевагу віддають бренду Samsung, тут доступні необхідні для геймерів варіанти https://comfy.ua/ua/flat-tvs/brand__samsung/, які обирають з урахуванням комплексу ключових робочих параметрів. Їх перелік включає:

Роздільна здатність. Кількість пікселів по вертикалі та горизонталі визначає деталізацію картинки. Забезпечить повноцінне відтворення динамічної картинки екран 4K Ultra HD (3840x2160) і 8K (7680x4320). Останній варіант поєднується з діагоналлю, що перевищує 55''.

Частота оновлення. Демонструє кількість оновлення картинки за 1 секунду. Для підключення ігрової консолі вибирають модель від 120 Гц. Цей показник забезпечує плавне відтворення відеоряду на високих налаштуваннях графіки.

Час відгуку. Чим менше заявлене брендом значення, тим вища швидкість відтворення картинки гри. Показник подають у мілісекундах (мс).

Тип матриці. Важливо, щоб дисплей не тільки повноцінно відтворював широку палітру відтінків, а й характеризувався великими кутами огляду. Оптимальні варіанти - матриці OLED і QLED.

HDR. Це розширений динамічний діапазон, необхідний для максимально реалістичного, насиченого деталями зображення. Технологія HDR - обов'язкова характеристика для хорошого ігрового досвіду.

Тонка рамка стане оптимальним доповненням, оскільки не відволікатиме увагу від гри.

Інші характеристики геймерських телевізорів

Купуючи техніку в Comfy.ua, важливо врахувати можливості для підключення додаткових пристроїв. Насамперед варто виділити Wi-Fi. Вбудований модуль дасть змогу під'єднувати обладнання до інтернету. Важливо, щоб телевізор потрапив у радіус дії обраної мережі.

Bluetooth необхідний для бездротової синхронізації моделі з додатковими геймерськими пристроями, наприклад, колонками, навушниками. HDMI-порт забезпечить передачу аудіо- та відеосигналу в цифровому форматі.

Якщо до телевізора планують підключати стару консоль, наприклад, Sony PlayStation 3, користувачеві знадобиться інтерфейс Component Video. Телевізори для ігор виробники оснащують USB. Роз'єми цього типу потрібні для підключення зовнішніх накопичувачів даних.