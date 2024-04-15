Оккупанты продолжают вывозить с временно оккупированных территорий промышленное оборудование

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Российские оккупанты под видом металлолома вывозят с оккупированных территорий Донецкой области в Россию оборудование промышленных предприятий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Очередная волна аудита промышленных предприятий происходит на временно оккупированных территорий Донецкой области. Здесь оккупанты составляют перечни того оборудования, которое еще не разграблено и имеет ценность. Уже потом под видом металлолома его будут отправлять в Россию, чтобы использовать в дальнейшем в своих целях", - говорится в сообщении.

Так, оккупационная власть на ВОТ сначала провела так называемую "национализацию" всех украинских предприятий. Это дало возможность "законно" распоряжаться их имуществом. В основном, с заводов вывозят якобы лом и отправляют в РФ через порт в Бердянске.

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