Производственные возможности Украины втрое больше, чем нынешний бюджет на закупку вооружения для ВСУ

Украина в 2024 году имеет 6 млрд долларов на закупку вооружений, в том числе у отечественных производителей. Этих средств недостаточно, поскольку производственные возможности Украины втрое больше этого бюджета.

Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Весь бюджет обороны на 2024 год - около 40 млрд долларов - из этой суммы 30 млрд долларов - это зарплаты и выплаты военнослужащим, из оставшихся 10 млрд долларов, без учета расходов на ГСМ и форму, на покупку вооружений остается 6 млрд долларов. Это та сумма, которую мы сегодня имеем в контрактах для наших производителей, прежде всего украинских, и это очень мало, поскольку наши производственные возможности втрое больше", - сказал Камышин.

Он отметил, что Украина ведет переговоры с иностранными партнерами по покупке за их средства изделий украинской военной промышленности, с последующей передачей этой техники, вооружений ВСУ.

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Камышин также сказал, что по ряду позиций Украина готова закрывать потребности за счет собственного производства. В 2024 году - это бронетехника, все виды (наземные, летательные, морские) беспилотных систем, артиллерийские системы.

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Напомним:

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Министерство обороны Украины имеет 211 млрд гривен открытых авансов на закупку вооружения, военной техники и других товаров для нужд армии.