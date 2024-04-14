Все 6 энергоблоков ЗАЭС в состоянии холодной остановки впервые с 2022 года – МАГАТЭ

Все шесть энергоблоков оккупированной Запорожской атомной электростанции переведены в состояние холодной остановки впервые с 2022 года.

Об этом сообщает МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора Рафаэля Гросси

Отмечается, что все шесть энергоблоков находятся в состоянии холодной остановки после того, как четвертый энергоблок был переведен в это состояние рано утром в субботу.

В пятницу утром станция начала перевод энергоблока №4 с "горячего" на "холодный" режим остановки, который был завершен в субботу в 7:30 утра. На этот шаг было решено пойти после того, как в соседнем городе Энергодар, где проживает большинство персонала станции, недавно завершился зимний отопительный сезон, отметили в МАГАТЭ.

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"Я приветствую этот шаг, который Агентство рекомендовало в течение определенного времени, поскольку он повышает общую безопасность объекта", - сообщил Гросси

Решение о холодной остановке всех шести энергоблоков является положительным само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но оно не решает фундаментальной проблемы недавнего резкого ухудшения ситуации на станции. Без сомнения, ядерная безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной".

В МАГАТЭ напомнили, что национальный регулятор Украины, Госатомрегулирования, ранее издал нормативные распоряжения об ограничении работы всех шести энергоблоков ЗАЭС до состояния холодной остановки.

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Напомним:

Глава РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Украинская правда