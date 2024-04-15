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Окупанти продовжують вивозити з тимчасово окупованих територій промислове обладнання

Понеділок, 15 квітня 2024, 10:34 - Артур Крижний
 
Getty Images

Російські окупанти під виглядом металобрухту вивозять з окупованих територій Донецької області у Росію обладнання промислових підприємств.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Чергова хвиля аудиту промислових підприємств відбувається на тимчасово окупованих територій Донеччини. Тут окупанти складають переліки того обладнання, яке ще не розграбоване та має цінність. Вже потім під виглядом металобрухту його відправлятимуть у Росію, щоб використовувати надалі у своїх цілях", - йдеться у повідомленні.

Так, окупаційна влада на ТОТ спочатку провела так звану "націоналізацію" усіх українських підприємств. Це дало можливість "законно" розпоряджатися їхнім майном. Здебільшого, з заводів вивозять нібито лом й відправляють до РФ через порт у Бердянську.

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Грабіж відбувається підрядниками-колаборантами під наглядом солдатів ЗС РФ. 

війна РФ промисловість
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