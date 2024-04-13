Путин сообщил МАГАТЭ о планах "перезапуска" ЗАЭС в этом году - WSJ

Глава РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В последние месяцы МАГАТЭ получило технические отчеты, написанные небольшой группой инспекторов, которых оно направило на станцию, что свидетельствует о том, что Россия стремится возобновить работу Запорожской АЭС уже в этом году.

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По словам европейских дипломатов, знакомых с этими оценками, цель России, наверное, состоит в том, чтобы вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор. Один из дипломатов сказал, что Россия может сделать это к 40-й годовщине подключения станции к электросети Советского Союза в декабре 1984 года.

Когда глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в прошлом месяце посетил российское Сочи для встреч с Путиным и главой московской ядерной компании "Росатом", Гросси спросил, будет ли станция перезапущена, по словам людей, знакомых с ходом переговоров, ответом было да. Путин ответил, что это точно будет. Российские чиновники не детализировали планы или график.

До российского вторжения ЗАЭС обеспечивала до ⅕ всей генерации электроэнергии Украины.

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Экономическая правда