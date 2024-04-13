После завершения строительства новых энергоблоков, ХАЭС превысит мощности ЗАЭС - Котин

Getty Images

Глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что после завершения строительства новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, мощности станции превысят мощности оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

На Хмельницкой АЭС начинается подготовка к возведению энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по технологии Westinghouse АР1000.

Отмечается, что технология АР 1000 позволяет строить очень компактные и эффективные энергоблоки.

Реклама:

"ХАЭС №5 станет первым в Европе атомным энергоблоком, построенным по американской технологии АР 1000. Очень важно осовременить украинскую атомную энергетику, в том числе и учитывая сокращение тепловой и гидрогенерации в стране, вызванное разрушениями в результате российских ракетных обстрелов", - подчеркнул руководитель "Энергоатома".

На сегодня Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.

Напомним:

Реклама:

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о принудительном изъятии акций частного акционерного общества "Завод по производству ядерного топлива". Соответствующий документ подписал президент Украины.