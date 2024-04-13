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Путін повідомив МАГАТЕ про плани "перезапуску" ЗАЕС цього року - WSJ

Субота, 13 квітня 2024, 18:00 - Володимир Тунік-Фриз

Глава РФ повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

В останні місяці МАГАТЕ отримало технічні звіти, написані невеликою групою інспекторів, яких воно направило на станцію, що свідчить про те, що Росія прагне відновити роботу Запорізької АЕС вже цього року. 

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За словами європейських дипломатів, знайомих з цими оцінками, мета Росії, напевно, полягає в тому, щоб повернути в експлуатацію хоча б один реактор. Один з дипломатів сказав, що Росія може зробити це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу в грудні 1984 року.

Коли глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого місяця відвідав російське Сочі для зустрічей з Путіним і главою московської ядерної компанії "Росатом", Гроссі запитав, чи буде станція перезапущена, за словами людей, знайомих з перебігом переговорів, відповіддю було так. Путін відповів, що це точно буде. Російські посадовці не деталізували плани чи графік.

До російського вторгнення ЗАЕС забезпечувала до ⅕ усієї генерації електроенергії України.

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Економічна правда



атомна енергетика ЗАЕС Росія війна
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