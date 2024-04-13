Путін повідомив МАГАТЕ про плани "перезапуску" ЗАЕС цього року - WSJ
Глава РФ повідомив про плани "перезапустити" діяльність ЗАЕС Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ).
Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
В останні місяці МАГАТЕ отримало технічні звіти, написані невеликою групою інспекторів, яких воно направило на станцію, що свідчить про те, що Росія прагне відновити роботу Запорізької АЕС вже цього року.
За словами європейських дипломатів, знайомих з цими оцінками, мета Росії, напевно, полягає в тому, щоб повернути в експлуатацію хоча б один реактор. Один з дипломатів сказав, що Росія може зробити це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу в грудні 1984 року.
Коли глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого місяця відвідав російське Сочі для зустрічей з Путіним і главою московської ядерної компанії "Росатом", Гроссі запитав, чи буде станція перезапущена, за словами людей, знайомих з перебігом переговорів, відповіддю було так. Путін відповів, що це точно буде. Російські посадовці не деталізували плани чи графік.
До російського вторгнення ЗАЕС забезпечувала до ⅕ усієї генерації електроенергії України.
Економічна правда