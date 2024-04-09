Украина изымает корпоративные права "Завода по производству ядерного топлива" у российского "ТВЭЛ"
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о принудительном изъятии акций частного акционерного общества "Завод по производству ядерного топлива". Соответствующий документ подписал президент Украины.
Об этом говорится в материалах правительства, которые есть в распоряжении ЭП.
Акции принадлежали акционерному обществу "ТВЭЛ" (Российская Федерация), бенефициаром которого опосредованно является государственная корпорация РФ по атомной энергии "Росатом".
В течение месяца правительство должно обеспечить принудительное изъятие указанного имущества.
Напомним:
НАЭК "Энергоатом" запланировал строительство завода по производству тепловыделяющих сборок возле города Южноукраинск, вблизи которого расположена Южноукраинская атомная электростанция.