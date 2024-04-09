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Украина изымает корпоративные права "Завода по производству ядерного топлива" у российского "ТВЭЛ"

Вторник, 9 апреля 2024, 16:19 - Артур Крыжный
 

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о принудительном изъятии акций частного акционерного общества "Завод по производству ядерного топлива". Соответствующий документ подписал президент Украины.

Об этом говорится в материалах правительства, которые есть в распоряжении ЭП.

Акции принадлежали акционерному обществу "ТВЭЛ" (Российская Федерация), бенефициаром которого опосредованно является государственная корпорация РФ по атомной энергии "Росатом".

В течение месяца правительство должно обеспечить принудительное изъятие указанного имущества.

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Напомним:

НАЭК "Энергоатом" запланировал строительство завода по производству тепловыделяющих сборок возле города Южноукраинск, вблизи которого расположена Южноукраинская атомная электростанция.

РФ атомная энергетика санкции СНБО
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