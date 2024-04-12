На строительство укрытий в учебных заведениях будет направлено 2,5 миллиарда
Пятница, 12 апреля 2024, 15:15 -
Регионы в этом году получат 2,5 млрд грн на строительство укрытий в учреждениях среднего образования.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Утвердили сегодня изменения в субвенции из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в учреждениях среднего образования", - сообщил он.
Речь идет прежде всего об областях, приближенных к зоне боевых действий. В частности:
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- Харьковская область - 500 млн грн.
- Днепропетровская область - 500 млн грн.
- Запорожская область - 500 млн грн.
- Николаевская область - 200 млн грн.
- Херсонская область - 200 млн грн.
- Одесская область - 150 млн грн.
- Сумская область - 150 млн грн.
- Черниговская область - 150 млн грн.
Напомним:
Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонных рубежей.
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