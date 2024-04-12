На строительство укрытий в учебных заведениях будет направлено 2,5 миллиарда

Регионы в этом году получат 2,5 млрд грн на строительство укрытий в учреждениях среднего образования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Утвердили сегодня изменения в субвенции из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в учреждениях среднего образования", - сообщил он.

Речь идет прежде всего об областях, приближенных к зоне боевых действий. В частности:

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Харьковская область - 500 млн грн.

Днепропетровская область - 500 млн грн.

Запорожская область - 500 млн грн.

Николаевская область - 200 млн грн.

Херсонская область - 200 млн грн.

Одесская область - 150 млн грн.

Сумская область - 150 млн грн.

Черниговская область - 150 млн грн.

Напомним:

Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонных рубежей.