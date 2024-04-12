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"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

На строительство укрытий в учебных заведениях будет направлено 2,5 миллиарда

Пятница, 12 апреля 2024, 15:15 - Артур Крыжный

Регионы в этом году получат 2,5 млрд грн на строительство укрытий в учреждениях среднего образования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Утвердили сегодня изменения в субвенции из государственного бюджета на обустройство безопасных условий в учреждениях среднего образования", - сообщил он.

Речь идет прежде всего об областях, приближенных к зоне боевых действий. В частности:

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  • Харьковская область - 500 млн грн.
  • Днепропетровская область - 500 млн грн.
  • Запорожская область - 500 млн грн.
  • Николаевская область - 200 млн грн.
  • Херсонская область - 200 млн грн.
  • Одесская область - 150 млн грн.
  • Сумская область - 150 млн грн.
  • Черниговская область - 150 млн грн.

Напомним:

Правительство выделяет дополнительные 3,88 млрд грн на дальнейшее строительство оборонных рубежей.

образование война Кабмин
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