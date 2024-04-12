Уряд додатково виділив майже 4 мільярди на зведення оборонних рубежів
П'ятниця, 12 квітня 2024, 13:06 -
Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
З цих коштів 1,7 млрд грн буде призначено для Харківщини, а 1,5 млрд грн - для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина.
Загалом від початку року уряд виділив вже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій.
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Нагадаємо:
Уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікаційних споруд у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.
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