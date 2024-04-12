Уряд додатково виділив майже 4 мільярди на зведення оборонних рубежів

Генштаб ЗСУ

Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

З цих коштів 1,7 млрд грн буде призначено для Харківщини, а 1,5 млрд грн - для фортифікацій на Сумщині. Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина.

Загалом від початку року уряд виділив вже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій.

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Нагадаємо:

Уряд виділив додаткові 5,6 мільярда гривень на зведення фортифікаційних споруд у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

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