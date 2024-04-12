Цьогоріч на будівництво укриттів у закладах освіти буле направлено 2,5 мільярда
П'ятниця, 12 квітня 2024, 15:15 -
Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у закладах середньої освіти.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", - повідомив він.
Ідеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій. Зокрема:
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- Харківська область — 500 млн грн.
- Дніпропетровська область — 500 млн грн.
- Запорізька область — 500 млн грн.
- Миколаївська область — 200 млн грн.
- Херсонська область — 200 млн грн.
- Одеська область — 150 млн грн.
- Сумська область — 150 млн грн.
- Чернігівська область — 150 млн грн.
Нагадаємо:
Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.
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