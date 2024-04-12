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Цьогоріч на будівництво укриттів у закладах освіти буле направлено 2,5 мільярда

П'ятниця, 12 квітня 2024, 15:15 - Артур Крижний

Регіони цьогоріч отримають 2,5 млрд грн на будівництво укриттів у закладах середньої освіти.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Затвердили сьогодні зміни до субвенції з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти", - повідомив він.

Ідеться насамперед про області, наближені до зони бойових дій. Зокрема:

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  • Харківська область — 500 млн грн.
  • Дніпропетровська область — 500 млн грн.
  • Запорізька область — 500 млн грн.
  • Миколаївська область — 200 млн грн.
  • Херсонська область — 200 млн грн.
  • Одеська область — 150 млн грн.
  • Сумська область — 150 млн грн.
  • Чернігівська область — 150 млн грн.

Нагадаємо:

Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.

освіта війна Кабмін
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