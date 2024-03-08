Сейм Польши принял резолюцию о введении санкций на агропродукцию из РФ и Беларуси

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Сейм Республики Польша принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз.

Об этом сообщает Польское радио.

По словам корреспондента Польского радио Томаша Зеленкевича, "за" проголосовал 441 депутат, еще двое воздержались от голосования. Проект постановления подготовил Президиум Сейма.

Нижняя палата парламента Польши призывает Еврокомиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз. В резолюции польский Сейм указывает на то, что импорт сельскохозяйственной продукции из России и Республики Беларусь продолжает приносить огромные доходы производителям, торговцам и бюджетам этих стран.

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Презентуя позицию "Гражданской коалиции", депутат Марта Вцисло отметила, что Польша должна убеждать все европейское сообщество противостоять режимам и быть солидарными с Украиной.

"Резолюция отвечает потребностям польских и европейских фермеров, является голосом польского парламента, а одновременно усиливает позицию польского правительства в переговорах с Европейским Союзом. Документ призывает Евросоюз вернуться к правилам, которые действовали в торговле с Украиной и другими странами вне Сообщества до начала полномасштабной войны, что соответствует основным требованиям польских фермеров", - сообщила политик.

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Напомним:

Польское правительство считает, что ЕС должен принять совместное решение о запрете импорта российского и белорусского зерна.

Ранее сообщалось, что Польша "тщательно" проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает, что сама сделает соответствующие шаги