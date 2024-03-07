В Польше на украинской границе в очередях стоят 2 300 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков в пункты пропуска на границе с Украиной, пропуская по несколько грузовых транспортных средств, поэтому в очередях стоят 2300 грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Укринформ.

"По-прежнему блокировка осуществляется на 6 пунктах пропуска. По состоянию на утро в очередях стоят 2300 грузовиков", – сказал он.

Самая большая очередь наблюдается в пунктах пропуска Краковец и Ягодин. В целом блокируется движение грузовиков в направлении выезда из Украины в "Ягодине".

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По словам Демченко, за минувшие сутки из Польши в Украину границу пересекло 50 грузовиков.

Также сложная ситуация сохраняется по пункту пропуска "Шегини". За прошедшие сутки на въезд в Украину здесь проследовали только 20 грузовиков, а в сторону Польши только 3 грузовика.

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Напомним:

Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность ситуацией на польско-украинской границе, где идет блокада со стороны поляков. По словам ассоциации, это отрицательно сказывается на деятельности большинства членских компаний, как импортеров, так и экспортеров.