В Польше – рекордный экспорт в Белоруссию. Часть из него может уходить в Россию

Республіка Білорусь, яка межує одразу з трьома країнами Європейського Союзу, є важливим "вікном" для росіян, які хочуть отримувати важливі та звичні для себе товари з цивілізованого світу, перебуваючи в державі-спонсорі тероризму.

Раніше ЕП розповідала, як Польща продовжує імпортувати російську та білоруську агропродукцію. А журналіст УП Михайло Ткач показав, як польсько-білоруський кордон повноцінно функціонує, поки міждержавні переходи з Україною блокують польські фермери.

Проте, як виявляється, торгівля між країною-членом блоку НАТО і "воюючими" з альянсом державами полягає не лише в продажі товарів. Поки польський експорт до РФ падає, продаж товарів до Білорусі у 2023 році аномально зріс.

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За даними UN Comtrade у 2023 році Польща поставила в Білорусь товарів на 2,9 млрд дол, а в Росію – на 3,7 млрд дол. Якщо у випадку з країною-агресором експорт обвалився одразу після початку великої війни, то обсяги продажу товарів до Білорусі, після незначного просідання на початку 2022 року, поступово зростали і дійшли до рекордного, щонайменше, з 2000 року рівня.

Аналіз торговельних даних свідчить про те, що тоді як Росія залишається "токсичним" партнером у торгівлі навіть для позицій, на які не накладено жодних санкцій, на Білорусь це реноме не поширюється. Навіть якщо з її території так само летять ракети по Україні.

З чого ж складається польський експорт до Білорусі? Передусім, з автівок: їх торік поставили на майже 1 млрд дол – третина від усіх проданих товарів Польщі до цієї країни. На другій позиції знаходиться експорт пластику (217 млн дол), на третій – машинне обладнання (158 млн дол), на четвертій – електроніка (148 млн дол), а на п'ятій – фарби (125 млн дол).

Загалом у першій двадцятці товарів на експорт зустрічається чимало позицій, пов’язаних з виробництвом: промислове обладнання, локомотиви, оптичне приладдя, електроніка. Зокрема, саме їхній експорт до Білорусі зростав протягом минулого року.

Якщо поглянути детальніше, то під "механічними пристроями" криються техніка для збору врожаю, виготовлення молочної та іншої харчової продукції, а також побутової техніки: посудомийок, пральних машин, холодильників тощо.

Електричні машини, або, простіше – електроніка, це здебільшого монітори та екрани, нагрівачі та обігрівачі. Проте в цій категорії міститься багато позицій, які використовуються в енергетиці: вимикачі, реле, запобіжники, обмежувачі перенапруги, діоди, транзистори, напівпровідникові прилади.

За класифікацією санкційної групи Єрмака-Макфола та KSE, це позиції "подвійного призначення", тобто цивільні товари, які можуть використовуватися у військових цілях. Усього торік Польща їх експортувала до Білорусі на 7,4 млн дол. І це лише в групі "електроніка".

Чимало позицій подвійного призначення сховано в категорії "оптика". Загалом її польський експорт в Білорусь торік сягнув 34 млн дол, переважно в частині медтехніки, контактних лінз та окулярів для корекції зору. З цієї суми на позиції подвійного призначення припало близько 650 тис дол.

Примітно, що з вересня 2023 року продажі у Білорусь саме товарів подвійного призначення суттєво впали або зовсім припинилися за низкою позицій. Але не всіма.

Як вказувалось вище, найбільшими категоріями за вартістю експорту з Польщі у Білорусь були транспортні засоби: легкові автівки, причепи і напівпричепи, вантажівки, трактори, автозапчастини.

Навряд чи у Білорусі настільки різко зросло споживання усіх вище згаданих товарів, аби торік закупити їхню рекордну кількість за щонайменше 20 років. Як тоді пояснити стрибок у торгівлі? Можливо, відповісти допоможуть митні дані торгівлі між Білоруссю та Росією.

З них видно, що експорт цих товарів з Білорусі до Росії зріс одночасно із збільшенням торгівлі першої країни з Польщею. Особливо яскраво це видно в частині транспортних засобів, торішні поставки яких до РФ сягнули 60 млн дол. Так само зріс експорт у напрямку держави-агресора для електричних машин та оптики.

Історії, коли з ЄС через Білорусь товари потрапляють в Росію, не нові. З виявлених прикладів – кейс Leica Camera AG, яка, ймовірно, після виходу з російського ринку переорієнтувала свої поставки через Східну Європу до Білорусі, а звідти – до Росії. Так, за даними, проаналізованими ЕП, підрозділ Leica Geosystems AG у Швейцарії через Білорусь тільки у 2023 році поставив дальнометрів і тахометрів на щонайменше 100 тис дол. Зокрема, це продукція, яку KSE та група Єрмака-Макфола відносять до товарів подвійного призначення.

Так само продовжує везтися до Росії і побутова техніка. Зростання експорту електроніки з Польщі до Білорусі, і з Білорусі до Росії, свідчать проаналізовані дані, здебільшого зумовлене постачанням електроніки LG Electronics.

Після історій про пральні машини, які розбирають, щоб дістати з них чіпи для військової техніки, постачання будь-якої техніки в Росію та Білорусь виглядає щонайменше дивно. І "гуманітарними цілями" як у випадку з фармацевтикою чи їжею таку торгівлю пояснити не можна.