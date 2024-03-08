На ХАЭС завезли первые партии американского ядерного топлива

На Хмельницкую АЭС завезли первые партии ядерного топлива Westinghouse. Отныне все отечественные атомные электростанции будут работать на американском топливе.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Свежее ядерное топливо Westinghouse для двух энергоблоков ХАЭС с реакторами ВВЭР-1000 уже на площадке станции. Отныне все отечественные атомные электростанции будут использовать американские тепловыделяющие сборки. Их загрузят в реакторы Хмельницкой АЭС уже в этом году - во время планово-предупредительных ремонтов", — говорится в сообщении.

До сих пор два блока ХАЭС работали на российском топливе, закупленном еще до полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года "Энергоатом" полностью прекратил сотрудничество со страной-агрессором.

Реклама:

Компания провела ряд технических работ, а также приобрела необходимое оборудование, чтобы все украинские атомные энергоблоки с реакторами ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 работали на ядерном топливе американской компании Westinghouse.