Крупнейшие госпредприятия платят половину дивидендов авансом, эффект корпоратизации в "Энергоатоме"

Корпоративне управління держпідприємств

Колишнього голову правління "Укрзалізниці" підозрюють у заволодінні понад 11 млн грн. 26 лютого 2024 року детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявили, що викрили організовану злочинну групу, до якої входили посадові особи "Укрзалізниці" та підприємці, які заволоділи 11,4 млн грн держкомпанії.

За даними НАБУ, лідер групи, підприємець, у 2018 році вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці" з метою заволодіння її коштами. За допомогою давніх знайомих в уряді він домігся призначення членів своєї групи на ключові посади в "Укрзалізниці".

З 2018 по 2021 рік посадові особи "Укрзалізниці", на виконання вказівок підприємця, забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії в тендері на закупівлю пневмоінструменту. Ця компанія постачала товар за завищеними цінами, а переплата у розмірі 11,4 млн грн йшла підозрюваним, стверджують у НАБУ.

За даними НАБУ, наразі є дев'ять підозрюваних:

двоє керівників організованої групи;

шість колишніх посадовців "Укрзалізниці";

бенефіціар ТОВ [очевидно, що це і є підприємець].

Також в НАБУ додали, що вже затримали одного з двох лідерів цієї організованої групи.

НАБУ та САП не назвали імен підозрюваних, але за інформацією "Економічної правди" ("ЕП"), колишньому голові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову, було повідомлено про підозру.

[Євген Кравцов був виконувачем обов'язків голови правління "Укрзалізниці" з березня по травень 2016 року та з серпня 2017 року по січень 2019 року. З січня по грудень 2019 року Кравцов був повноцінним головою правління.

30 грудня 2019 року Кравцов оголосив про розірвання контракту з компанією, у зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі. Він був звільнений 29 січня 2020 року без переведення на іншу посаду. – SOE Weekly.]

За даними видання "Слово і Діло", про підозру також повідомили колишньому члену правління компанії Олександру Скрипінському та бізнесмену Станіславу Лєснікову.

27 лютого 2024 року САП повідомила, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про тримання під вартою Лєснікова з альтернативою застави в 11,8 мільйона гривень. За даними видання, наступного дня Лєсніков вийшов під заставу. На нього було покладено низку зобов'язань, зокрема здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Шість держпідприємств мали сплатити половину дивідендів до держбюджету до кінця минулого місяця. 27 лютого 2024 року Кабінет Міністрів видав розпорядження, яким зобов'язав шість держпідприємств перерахувати щонайменше 50% дивідендів за 2023 рік до 29 лютого 2024 року.

Йдеться про наступні компанії: "Нафтогаз", "Укрзалізниця", Українська оборонна промисловість" ("УОП"), "Укргідроенерго", "Українські енергетичні машини" (колишній "Турбоатом") та "Нижньодністровська ГЕС".

"Уряд, як акціонер, ухвалив рішення спрямувати у держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління. Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави", – заявив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За оцінками Міністерства фінансів, це мало б дозволити залучити до держбюджету 3 млрд грн у лютому 2024 року.

[За даними Міністерства фінансів, станом на 16:00 29 лютого, до загального фонду державного бюджету надійшло 184,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів.

3 мільярди гривень становитимуть лише 1,6% від вищезазначених надходжень. Достроковий запит на виплату коштів може бути пов'язаний із затримками з очікуваною міжнародною допомогою. – SOE Weekly.]

Як ми повідомляли раніше, 5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив мінімальний коефіцієнт виплати дивідендів для більшості держпідприємств та держбанків на рівні 80%.

Крім цього, ми писали, що Кабмін також встановив індивідуальні обов'язкові нормативи виплати дивідендів для наступних компаній:

"Нафтогаз": 95%. [У жовтні 2023 року Група "Нафтогаз" відзвітувала про 6,6 млрд грн прибутку за перше півріччя 2023 року. Як ми писали раніше , у 2023 році Група "Нафтогаз" сплатила понад 90 млрд грн податків. Публічного звіту про прибуток "Нафтогазу" за весь 2023 рік ще немає. Раніше ми писали , що індивідуальний коефіцієнт виплати дивідендів для "Нафтогазу" за 2022 рік становив 30%, а решта прибутку мала бути спрямована на закупівлю природного газу, видобутого в Україні. – SOE Weekly .]

[У жовтні 2023 року Група "Нафтогаз" Раніше ми "Укрзалізниця": 50% за умови, що 30% прибутку буде спрямовано на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у консолідованому фінансовому плані на 2024 рік, реконструкцію критичної залізничної інфраструктури та оновлення рухомого складу. [Норматив виплати дивідендів "Укрзалізниці" на 2022 рік також становив 50%, а 30% прибутку планувалося спрямувати на відновлення пошкоджених активів та протидію російській агресії. – SOE Weekly .]

Після розпорядження Кабміну "Укрзалізниця" повідомила, що перерахувала до державного бюджету 1,3 млрд грн авансового внеску з дивідендів.

"Укргідроенерго" також повідомило, що виплатило 1,75 млрд грн дивідендів авансом.

"Енергоатом" випустив акції на 306 мільярдів гривень. 21 лютого 2024 року "Енергоатом" повідомив, що отримав свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Державі належатиме 100%.

[За даними YouControl, зареєстрований (пайовий) капітал капітал "Енергоатома" станом на 1 вересня 2023 року становив 165 млрд грн. Збільшення капіталу – це ефект від корпоратизації.

Аналогічне зростання спостерігалося після корпоратизації "Укрпошти" та "Укренерго".

У випадку "Укрпошти" незалежний оцінювач провів оцінку справедливої вартості активів та зобов'язань компанії відповідно до методичних рекомендацій з оцінки акцій, розроблених Фондом державного майна України. Вартість статутного капіталу була визначена як справедлива вартість активів за вирахуванням справедливої вартості зобов'язань на дату оцінки.

Справедлива оцінка вимагалася згідно з правилами корпоратизації для того, щоб держава могла визначити вартість акціонерного капіталу нового суб'єкта господарювання. Ефект від створення статутного капіталу нового суб'єкта господарювання був представлений як окремий резерв у капіталі.

За словами голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького, "ефект корпоратизації" на балансі компанії з незрозумілих причин потрапив до переліку порушень, виявлених Державною аудиторською службою під час перевірки. – SOE Weekly.]

За словами Мінекономіки, цей процес завершує перетворення "Енергоатому" на акціонерне товариство.

Раніше ми писали, що 29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів схвалив довгоочікуване перетворення "Енергоатому" на акціонерне товариство. За даними YouControl, акціонерне товариство "Енергоатом" було зареєстровано 11 січня 2024 року.

Крім цього, призначено тимчасово виконуючих обов'язки членів правління, доки не буде сформовано постійний склад правління. Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін призначений виконуючим обов'язки генерального директора новоствореного АТ "Енергоатом". Детальніше про це читайте в одному з наших попередніх дайджестів.

Згодом ми повідомляли, що Кабінет Міністрів оголосив про пошук незалежних членів наглядової ради "Енергоатому". Кінцевий термін подачі заявок – 4 березня 2024 року.

Докладніше про процес корпоратизації "Енергоатому" читайте у наших попередніх дайджестах.