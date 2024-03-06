Россияне не смогут заменить топливо в энергоблоках ЗАЭС

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Срок эксплуатации ядерного топлива на Запорожской АЭС истекает, а россияне не смогут его перегрузить.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на заявление руководителя компании Петра Котина.

Он отметил, что фейковая администрация Запорожской атомной электростанции не способна произвести перегрузку топлива, шестилетний срок пребывания которого в реакторах истекает.

"Чтобы это сделать, необходимо разобрать реакторы, получить доступ к нему, а дальше провести очень сложную технологическую операцию по перегрузке. Это требует лицензированного персонала, которого сейчас нет. Это требует и сложных управленческих и технических решений - что делать с выгруженным топливом. . Там люди, которые никогда этого не делали", – отметил Петр Котин.

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Напомним:

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС не осталось персонала "Энергоатома".

Запорожская атомная электростанция пережила восемь полных и частичное обесточивание с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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За два года оккупации российскими войсками Запорожской атомной электростанции зафиксировано более 150 грубых нарушений эксплуатации АЭС, каждое из которых может оказаться роковым.