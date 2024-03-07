Аграрии в этом году получили кредитов почти на 20 миллиардов

С начала 2024 года 3 175 агрохозяйства уже получили 19,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 1 517 хозяйств профинансировано на 6,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:

Киевская - 8,5 млрд грн выделено для 291 предприятия;

Тернопольская - 1,2 млрд грн для 115;

Кировоградская - 975 млн грн для 398;

Днепропетровская - 939,5 млн грн для 235;

Харьковская - 911,3 млн грн - для 179;

Одесская - 907,1 млн грн для 224;

Винницкая - 817,5 млн грн - для 302;

Львовская - 681,2 млн грн - для 186.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:

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