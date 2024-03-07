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Аграрии в этом году получили кредитов почти на 20 миллиардов

Четверг, 7 марта 2024, 17:20 - Артур Крыжный

С начала 2024 года 3 175 агрохозяйства уже получили 19,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 1 517 хозяйств профинансировано на 6,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:

  • Киевская - 8,5 млрд грн выделено для 291 предприятия;
  • Тернопольская - 1,2 млрд грн для 115;
  • Кировоградская - 975 млн грн для 398;
  • Днепропетровская - 939,5 млн грн для 235;
  • Харьковская - 911,3 млн грн - для 179;
  • Одесская - 907,1 млн грн для 224;
  • Винницкая - 817,5 млн грн - для 302;
  • Львовская - 681,2 млн грн - для 186.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:

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  • Харьковская - 792,1 млн грн - для 91 хозяйства;
  • Киевская - 751,4 млн грн для 141;
  • Винницкая - 626,2 млн грн - для 165;
  • Кировоградская - 535,5 млн грн - для 197;
  • Одесская - 491,4 млн грн для 115;
  • Львовская - 371,6 млн грн для 115.

Минагрополитики аграрии кредиты
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