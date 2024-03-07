Аграрии в этом году получили кредитов почти на 20 миллиардов
Четверг, 7 марта 2024, 17:20 -
С начала 2024 года 3 175 агрохозяйства уже получили 19,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" - 1 517 хозяйств профинансировано на 6,3 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Наибольший объем кредитов по различным программам получили аграрии таких областей:
- Киевская - 8,5 млрд грн выделено для 291 предприятия;
- Тернопольская - 1,2 млрд грн для 115;
- Кировоградская - 975 млн грн для 398;
- Днепропетровская - 939,5 млн грн для 235;
- Харьковская - 911,3 млн грн - для 179;
- Одесская - 907,1 млн грн для 224;
- Винницкая - 817,5 млн грн - для 302;
- Львовская - 681,2 млн грн - для 186.
По программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:
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- Харьковская - 792,1 млн грн - для 91 хозяйства;
- Киевская - 751,4 млн грн для 141;
- Винницкая - 626,2 млн грн - для 165;
- Кировоградская - 535,5 млн грн - для 197;
- Одесская - 491,4 млн грн для 115;
- Львовская - 371,6 млн грн для 115.
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