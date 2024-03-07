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Аграрії цьогоріч отримали кредитів майже на 20 мільярдів

Четвер, 7 березня 2024, 17:20 - Артур Крижний

З початку 2024 року 3 175 агрогосподарства вже отримали 19,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 1 517 господарств профінансовано на 6,3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

  • Київська  –  8,5 млрд грн виділено для 291 підприємства;
  • Тернопільська – 1,2  млрд грн для 115;
  • Кіровоградська – 975 млн грн для 398;
  • Дніпропетровська –  939,5 млн грн для 235;
  • Харківська – 911,3 млн грн – для 179;
  • Одеська – 907,1 млн грн для 224;
  • Вінницька – 817,5 млн грн – для 302;
  • Львівська –  681,2 млн грн – для 186.

За програмою  "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства наступних областей:

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  • Харківська –  792,1 млн грн  – для 91 господарства;
  • Київська – 751,4 млн грн для 141;
  • Вінницька – 626,2 млн грн – для 165;
  • Кіровоградська – 535,5 млн грн – для 197;
  • Одеська – 491,4 млн грн для 115;
  • Львівська – 371,6 млн гри для 115.

Мінагрополітики аграрії кредити
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