Аграрії цьогоріч отримали кредитів майже на 20 мільярдів

З початку 2024 року 3 175 агрогосподарства вже отримали 19,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 1 517 господарств профінансовано на 6,3 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

Київська – 8,5 млрд грн виділено для 291 підприємства;

Тернопільська – 1,2 млрд грн для 115;

Кіровоградська – 975 млн грн для 398;

Дніпропетровська – 939,5 млн грн для 235;

Харківська – 911,3 млн грн – для 179;

Одеська – 907,1 млн грн для 224;

Вінницька – 817,5 млн грн – для 302;

Львівська – 681,2 млн грн – для 186.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства наступних областей:

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