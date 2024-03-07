Аграрії цьогоріч отримали кредитів майже на 20 мільярдів
Четвер, 7 березня 2024, 17:20 -
З початку 2024 року 3 175 агрогосподарства вже отримали 19,9 млрд гривень банківських кредитів на розвиток. З них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" – 1 517 господарств профінансовано на 6,3 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:
- Київська – 8,5 млрд грн виділено для 291 підприємства;
- Тернопільська – 1,2 млрд грн для 115;
- Кіровоградська – 975 млн грн для 398;
- Дніпропетровська – 939,5 млн грн для 235;
- Харківська – 911,3 млн грн – для 179;
- Одеська – 907,1 млн грн для 224;
- Вінницька – 817,5 млн грн – для 302;
- Львівська – 681,2 млн грн – для 186.
За програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства наступних областей:
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- Харківська – 792,1 млн грн – для 91 господарства;
- Київська – 751,4 млн грн для 141;
- Вінницька – 626,2 млн грн – для 165;
- Кіровоградська – 535,5 млн грн – для 197;
- Одеська – 491,4 млн грн для 115;
- Львівська – 371,6 млн гри для 115.
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