В этом году аграрии планируют посеять больше сои и сахарной свеклы – Минагрополитики

В 2024 году аграрии планируют увеличить площади под сою и сахарную свеклу и уменьшить посевы кукурузы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса относительно планов и подготовки сельхозпроизводителей к проведению посевной кампании яровых под урожай-2024, которое провело Минагрополитики.

Так, 70% опрошенных заявили, что планируют увеличение посевной площади под сою - всего на 21% по сравнению с 2023 годом.

"Также приоритетными остаются зернобобовые, посевные площади под которыми увеличатся на 11%, и яровой ячмень - на 7%. Рост интереса к ячменю может быть связан с расширением географии морских отгрузок. Посевы яровой пшеницы вырастут на 2%", - говорится в сообщении.

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Также аграрии заинтересованы в выращивании ярового рапса, при этом часть производителей планирует посеять рапс впервые. В целом посевные площади под эту культуру увеличатся на 24%.

"Относительно сахарной свеклы - 60% тех, кто сеял культуру в прошлом сезоне, собираются несущественно расширять площади - в целом по Украине на 17%", - добавили в министерстве.

При этом посевные площади под кукурузу уменьшатся на 9%.

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"Также потенциально могут претерпеть сокращение площади под подсолнечником. Но пока большинство аграриев еще не приняли окончательное решение относительно площадей посева этой культуры", - отмечает Минагрополитики.

В целом в 2024 году посевные площади под яровыми культурами могут сократиться на 0,5 млн га или на 3,7% по сравнению с прошлым сезоном.

Экономическая правда