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В Минагро осудили формы протеста польских фермеров, которые высыпали из вагонов украинское зерно

Вторник, 20 февраля 2024, 17:06 - Анастасия Жарикова

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины осудило формы протеста польских протестующих фермеров, которые они применяют на польско-украинской границе.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, комментируя перекрытие польскими протестующими железную дорогу и рассыпанием зерно из грузового вагона на пути.

"Украина решительно осуждает такие формы протеста, которые сейчас происходят на польско-украинской границе. Кукуруза, которую польские протестующие высыпали из вагона, шла в Германию. В Польшу кукуруза из Украины не экспортируется. Препятствование торговли Украины с другими странами мира неприемлемо и противоречит общим украинско-польским целям", - подчеркнул он.

Напоминаем:

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Утром 20 февраля польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Минагрополитики зерно Украина Польша
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Экономическая правда
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