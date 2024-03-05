Регулятор США обнаружил проблемы с контролем качества в ходе производства Boeing 737 MAX
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.
Об этом заявили в регуляторе.
"FAA выявило проблемы несоответствия в контроле производственного процесса Boeing, обращении с деталями и их хранению", - подчеркивает FAA.
При этом регулятор предоставил компаниям краткое изложение своих выводов, но не обнародовал их, поскольку расследование инцидента еще продолжается.
Компания Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляжи для Boeing 737 MAX, заявила, что "находится в контакте с Boeing и FAA по поводу соответствующих корректирующих действий", пишет Reuters.
В Boeing заявили, что "благодаря оценкам качества, результатам проверки FAA и недавнему отчету группы экспертов теперь имеют четкое представление о том, что необходимо сделать".
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Напомним:
Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.
Авиаконцерн Boeing в январе поставил 27 самолетов на фоне аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале месяца - это на 29% меньше, чем в первом месяце 2023 года.
В январе авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.
22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.
Экономическая правда