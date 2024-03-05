Регулятор США обнаружил проблемы с контролем качества в ходе производства Boeing 737 MAX

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в ходе аудита компаний Boeing и Spirit AeroSystems, проведенного после инцидента с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время взлета в Портленде вырвало дверь, выявило многочисленные случаи несоблюдения требований контроля качества.

Об этом заявили в регуляторе.

"FAA выявило проблемы несоответствия в контроле производственного процесса Boeing, обращении с деталями и их хранению", - подчеркивает FAA.

При этом регулятор предоставил компаниям краткое изложение своих выводов, но не обнародовал их, поскольку расследование инцидента еще продолжается.

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Компания Spirit AeroSystems, которая производит фюзеляжи для Boeing 737 MAX, заявила, что "находится в контакте с Boeing и FAA по поводу соответствующих корректирующих действий", пишет Reuters.

В Boeing заявили, что "благодаря оценкам качества, результатам проверки FAA и недавнему отчету группы экспертов теперь имеют четкое представление о том, что необходимо сделать".

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Напомним:

Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Авиаконцерн Boeing в январе поставил 27 самолетов на фоне аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале месяца - это на 29% меньше, чем в первом месяце 2023 года.

В январе авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.

22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.

Экономическая правда