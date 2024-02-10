Boeing пытается мирно решить проблемы с поставщиками после кризиса 737 MAX

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аэрокосмический гигант Boeing пытается построить новые отношения со своими поставщиками, после кризиса контроля качества и инцидента с Boeing 737 MAX.

Об этом сообщает Reuters.

Изменение тональности аэрокосмического гиганта было подчеркнуто в выступлении Ихсана Мунира, вице-президента Boeing по вопросам цепочки поставок и производства, на аэрокосмической конференции под Сиэтлом в среду.

"Мы строим самолет вместе. Нет никаких "вы" и "мы". Есть только мы", - сказал он, обращаясь к поставщикам оборудования.

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Boeing имеет около 1100 поставщиков.

По словам некоторых поставщиков, которые общались со СМИ, комментарии Мунира ознаменовали изменение тона по сравнению с предыдущей стратегией Boeing, направленной на повышение эффективности цепочки поставок и сокращение расходов.

Эта инициатива, которая позволила сократить расходы на цепи поставок на 15%, была непопулярной среди поставщиков, которые утверждали, что Boeing наживается на сокращении промышленной базы.

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В прошлом авиастроитель заявлял, что эта программа была необходима для обеспечения долгосрочного конкурентного преимущества компании.

Напомним:

Ранее сообщили, что проблемы с поставщиками возникли после того, как комиссия в США обнаружила, что самолет Alaska Airlines, Boeing 737 MAX 9 не имел болтов крепления дверной панели, которая отлетела во время полета 5 января.