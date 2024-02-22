Boeing уволил руководителя программы самолетов 737 Max после аварии на борту Alaska Airlines

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Авиаконцерн Boeing уволил руководителя программы лайнеров 737 Max Эда Кларка после аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале января.

Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что так компания хочет показать, что она уделяет повышенное внимание к безопасности и качеству самолетов.

По словам главы подразделения коммерческих самолетов компании Стэна Дила, перестановки в компании связаны с тем, что Boeing "продолжает уделять повышенное внимание тому, чтобы каждый самолет, который она поставляет, отвечал всем требованиям качества и безопасности или даже превосходил их".

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Кларк проработал в Boeing 18 лет. Программу производства самолетов Max он возглавил в 2021 году, кроме этого, он также курировал сбор лайнеров на заводе в Рентоне (штат Вашингтон). Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) проводит проверку на производстве.

Должность Кларка перейдет к Кэти Рингголд, которая занимала должность вице-президента по поставкам Boeing 737. Также в компании создали новую должность старшего вице-президента по качеству в подразделении коммерческих самолетов. Ее займет Элизабет Лунд, вице-президент Boeing по авиационным программам.

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Напомним:

Авиаконцерн Boeing в январе поставил 27 самолетов на фоне аварии с самолетом Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в начале месяца - это на 29% меньше, чем в первом месяце 2023 года.

В январе авиакомпания Alaska Airlines завершила проверку первой группы своих самолетов Boeing 737 MAX 9, что позволило вернуть самолет в эксплуатацию.

22 января Федеральное авиационное управление США (FAA) рекомендовало авиакомпаниям, эксплуатирующим самолеты Boeing 737-900ER, проверить дверные заглушки, чтобы убедиться, что они должным образом закреплены.

Экономическая правда