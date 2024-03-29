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Петиция об ограничении работы онлайн-казино: Зеленский поручил собрать аналитику

Пятница, 29 марта 2024, 20:00 - Алексей Павлыш
 
фото: оп

Президент Владимир Зеленский поручил главе СБУ, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать аналитику по онлайн-казино и их влиянию на часть общества.

Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино - онлайн-платформ игорных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества.

Я поручил главе Службы безопасности Украины, Госспецсвязи, Минцифры и секретарю СНБО собрать мне всю аналитику по этому вопросу и на следующей неделе предложить решение", - сказал президент.

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Напомним:

Петиция об ограничении работы онлайн-казино на сайте Офиса президента набрала более 26 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

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Экономическая правда

Зеленский игорный бизнес
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