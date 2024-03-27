Все разделы
Укр / Рус

Власти впервые провели региональную встречу новой экономической платформы "Сделано в Украине"

Среда, 27 марта 2024, 19:20 - Анастасия Дячкина

27 марта впервые прошла региональная встреча по новой программе экономической политики "Сделано в Украине".

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время обращения.

"Есть значительный объем средств на этот год – на все регионы нашего государства. Гарантированно – и на Сумскую область. Есть вполне конкретные задачи для правительственных чиновников, для Фонда госимущества, для Офиса Президента и для областной власти по итогам встреч и совещаний здесь сегодня. Есть подписаны контракты для нашего оборонно-промышленного комплекса", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что с каждым месяцем появляется все больше компаний, все больше разработчиков предлагают конкретные образцы оружия, снарядов, техники, машин для разминирования, многих других вещей – всего, что нужно на фронте.

Реклама:

"В частности, сегодня есть новые контракты на автоматизированные системы ведения огня, новые FPV-дроны с соответствующими сбросами, тренажеры для мобильных огневых групп, которые помогут эффективнее сбивать "шахеды". Все то, что действительно нужно", – сообщил глава государства.

Напомним:

В конце февраля президент Владимир Зеленский объявил о старте новой экономической платформы "Сделано в Украине". Новосозданная платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей.

Реклама:
Зеленский власть экономика
Реклама:
Материалы по теме
Программу "кэшбэка" представят до конца марта – Шурма 15 марта 2024, 20:45
"Госорганы не должны давить на бизнес": Зеленский призвал Раду утвердить реформу БЭБ 26 февраля 2024, 15:50
Зеленский объявил о старте новой экономической платформы "Сделано в Украине" 26 февраля 2024, 15:11
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте